Töre: BM’nin Taksim Sahası’na erişimimize yönelik her türlü engel ve kısıtlaması yok hükmünde

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Taksim Sahası konusunda yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletlerin bu sahaya erişimimize yönelik her türlü engel ve kısıtlamasının yok hükmünde olduğunu halkımıza duyurmayı bir borç biliriz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Taksim Sahası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yazılı açıklama yapan Töre, Taksim Sahası’nın Kıbrıs Türk halkının siyasi ve sportif tarihinde önemli bir yer tuttuğunu, bu konuya yönelik yaşananları dikkatle izlediklerini belirtti.

“Devletimiz konuyu tüm ilgili makamlarıyla takip etmektedir. Buradaki haklarımıza halel getirecek en küçük bir adıma dahi müsamaha gösterilmeyecek bir kararlılıkla Taksim Sahası’na sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyen Töre, gençlerin ve halkın, Taksim Sahası’na erişiminin kimsenin iznine tabi olmadığını kaydetti.

BM’nin sergilediği tavrın haksız ve Rum Yönetimi’nin uzlaşmaz taleplerine de zemin hazırlar nitelikte olduğunu belirten Töre, böylesine barışçıl, sivil ve sportif bir konuda dahi gösterilen reaksiyonun, Kıbrıs adasında iki tarafın ortak bir gelecek ihtimalinin olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.