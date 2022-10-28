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Töre: Bu emanet, Türk milletinin en kıymetli eseridir

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Töre: Bu emanet, Türk milletinin en kıymetli eseridir
Töre: Bu emanet, Türk milletinin en kıymetli eseridir

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet’in ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde istiklâl ve istikbal uğruna milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen, her türlü zorluğa rağmen Kurtuluş Savaşını eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadın emaneti olduğunu vurguladı.

Töre, tarihin hiçbir döneminde esaret altına alınamayan Türk milletinin, Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandırarak kimseye boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.

Bu emanet, sadece bir yönetim biçimi olmanın ötesinde, Türk milletinin en kıymetli eseridir.

Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, İngiliz sömürge yönetiminden beri milli bir bayram olarak kutlamaktadır ve İstiklal Marşı’nı Anavatan Türkiye ile birlikte okumaktadır.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Cumhuriyet en büyük eser, en büyük bayramdır' ifadesi ebediyete kadar bizlere ışık tutacak yol gösterecektir.


Bu duygu ve düşünceler içerisinde; başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canları ve kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm milletimizin Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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