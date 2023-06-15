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Töre: Bu yüzyılda Türkiye, KKTC ve Türk dünyasının yükselişini göreceğiz

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin KKTC'ye verdiği önemi gösterdiğini belirterek, "Bu yüzyılda Türkiye, KKTC ve Türk dünyasının yükselişini göreceğiz. Bunun öncüsü ve lideri de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ
Töre: Bu yüzyılda Türkiye, KKTC ve Türk dünyasının yükselişini göreceğiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirmesi ve diğer konularla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

“ERDOĞAN MİLLİ DAVANIN, MİLLİ BEKANIN PEŞİNDEDİR”

Erdoğan'ın KKTC'ye ziyaretini anlamlı ve kutsi bulduğunu belirten Töre, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burayı ziyareti, KKTC'ye verdiği önemi gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milli davanın, milli bekanın peşindedir. KKTC'de milli dava ve bekanın vazgeçilmezidir. Mavi Vatan mefhumu KKTC'nin etrafındaki denizden kaynaklı bir tabirdir. Dolaysıyla kara, hava ve denizde vatan kavramı bizim öznemizdir" ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre, Erdoğan'ın ziyaretinde yaptığı açıklamada, "KKTC'nin tanınması çağrısını yinelemesi ve resmi müzakerelere başlamak için KKTC'nin tanınması" ön koşulunu koyduğunu anımsatarak, Erdoğan tarafından dünyaya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) verilen mesajların önemli olduğunun altını çizdi.

"TÜRKİYE, KKTC'DE SADECE GARANTÖR SIFATIYLA BULUNMUYOR"

Uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör olduğuna dikkati çeken Töre, "Türkiye, KKTC'de sadece garantör sıfatıyla bulunmuyor. Uluslararası hukuk açısından garantörlük önemli fakat biz Türk'üz ve Türk milletinin mensubuyuz. Milletimizin Kıbrıs Türk halkı ile burada müşterek bir davası vardır. Bu davanın öznesi milletimizin milli menfaatleridir. Ve bizler milli menfaatlerimizi ancak Türkiye ile birlikte savunabilir ve geleceğe taşıyabiliriz" dedi.

Töre, Erdoğan'ın gezisi sırasında dile getirdiği, deniz altından Ada'ya kabloyla elektrik sağlanması, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin inşasının 20 Temmuz'a kadar tamamlanması ve diğer projelerin KKTC halkı için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uluslararası arenada sözü dinlenir bir ülke olmasının KKTC'ye de büyük faydalar sağlayabileceğine vurgu yapan Töre, sözlerini, "Bu yüzyılda Türkiye, KKTC ve Türk dünyasının yükselişini göreceğiz. Bunun öncüsü ve lideri de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" diye tamamladı.

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