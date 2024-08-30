Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cihat Yaycı ve Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Müstafi Tümamiral ve Türk DEGS Başkanı Cihat Yaycı ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabul öncesinde konuklar Meclis Şeref Defteri’ni imzaladı.

Kabulde yaptığı konuşmada, Başkan Töre, KKTC’nin yalnızca kara parçasından ibaret olmadığını vurguladı. Deniz ve hava kıta sahanlıklarının da dikkate alınması gerektiğini belirten Töre, KKTC’nin tüm hak ve menfaatleri doğrultusunda yetkilerini kullanacağını ifade etti. Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz'de yürütülen faaliyetlere de değinen Töre, Kıbrıs adasının tarihsel önemine ve adanın kontrolünün Orta Doğu ile Anadolu üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Başkan Töre, Türkiye ile KKTC’nin birlikte hareket ettiğini vurgulayarak, Doğu Akdeniz’de yapılan sismik ve sondaj araştırmalarının Türkiye’nin bölgedeki gücünü gösterdiğini söyledi.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Başkan Töre’nin milliyetçiliği, vatanperverliği ve Türklük için verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu belirterek, Töre’nin kendilerine yol gösterdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.