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Töre: Çocuk sağlığıyla ilgili Meclis’e gelecek yasaların da takipçisi ve destekçisiyiz

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Meclis Başkanı Töre, Pediatri Kurumu’nun düzenlediği kursun açılış etkinliğine katıldı
Töre: Çocuk sağlığıyla ilgili Meclis’e gelecek yasaların da takipçisi ve destekçisiyiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’nun Kıbrıs Türk Tabipleri Odası desteğiyle düzenlediği “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği” konulu kursun açılış etkinliğine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre,   Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Konferans Salonunda yer alan etkinlikte konuşan Töre, toplumun geleceği olan çocukların sağlığının gerek devlet yapısında gerekse sivil toplumun girişimiyle korumanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Kendisinin de 5 çocuk babası olduğunu anımsatan Töre, Kıbrıs Türk toplumunda çocuk sevgisinin bambaşka bir boyutta olduğunu kaydetti.

Çocukların dünyasına eğilmek ve bu alanda bilimsel çalışma yapanlara destek olmanın devleti yönetenlerin görevi olduğunu ifade eden Töre, çocuk sağlığı ile ilgili Meclis’e gelecek yasaların da her zaman takipçisi ve destekçisi olacaklarını belirtti.

Günümüzde teknolojinin çocuklar tarafından çok iyi kullanıldığını ifade eden Töre, ancak çocukların tamamen teknolojiye bağımlılığını engelleyecek çalışmalar yapılması gerektiğine değindi.

Kursa katkı koymak adına Türkiye’den gelen doktorlara teşekkür eden Meclis Başkanı Töre, kursun başarılı geçmesini diledi.

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