Töre: Cumhurbaşkanı’nın sunduğu öneriler son derece önemli

Meclis Başkanı Zorlu Töre, BRT Ana Haber Bültenine bağlanarak Kıbrıs konusu ve Meclis çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum tarafında sunduğu 4 maddelik önerilerin son derece önemli olduğunu belirtti, doğru bir adım olarak değerlendirdiğini söyledi.

Meclis Başkanı “büyük ihtimalle Rumlar bu önerileri kabul etmeyeceklerdir ancak KKTC’nin öneriler hazırlayıp sunması, kazan-kazan ilkesine dayalı bu önerilerin Rumlar tarafından benimsenmese bile değerlendirilmesini bekliyorum” diye konuştu.

Bir yerden başlanması gerektiğini, Rumların önerilerden birini bile kabul etmesinin herkes için faydalı olacağını söyleyen Töre, Anavatan Türkiye ile işbirliğinin artırılacağını da kaydetti.

Enerji konusundaki soruları da yanıtlayan Meclis Başkanı Töre, Rum tarafının,KKTC üzerinden Türkiye ile enterkonnekte olacak bir yapılaşmayı Türkiye’ye bağlanmak ve Türkiye’nin Kıbrıs adasında egemenlik artırımı olarak değerlendirdiğini söyledi.

Bunun yanlış olduğunu belirten Meclis Başkanı Töre, tüm dünyada enterkonnekte sistemlerin olduğunu kaydetti.

Töre “Kıbrıs’ta zaman zaman karşılıklı elektrik alış-verişi oluyor. Bunu tabi ki su kaynaklarının kullanımında da, Güneş enerjisinin kullanımında da geliştirebiliriz. Ara bölgeye güneş enerjisi ile ilgili tesisler kurulabilir ve her iki tarafında faydalanacağı bir yapı oluşturulabilir” diye konuştu.

Meclis Başkanı Töre, Rumlar yanaşmasa bilegerek Anavatan Türkiye ile gerekse KKTC kendi içinde su kaynakları ve güneş enerjisi konularını ileriye götürülmesi gerektiğini vurguladı.

Töre “Düzensiz göç konusunda işbirliği yapılabilir, ara bölgenin mayınlardan arındırılarak üretime açıla bilir. Gerek güneş enerjisi gerekse tarım arazisi olarak kullanılabilir. Bunlar çok mantıklı akla uygun önerilerdir” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki Komite çalışmalarını da değerlendiren Töre, komitelerin bu hafta sistemli bir şekilde çalışmaya başlayacağını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’in 18 Temmuz’da Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırabileceğini kaydeden Töre, Meclis olarak görevlerinin hükümetin icraatlarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Töre “bizi bekleyen çok zor bir yaz dönemi var çünkü belediyeler ile ilgili yasayı mutlaka geçirmemiz gerekiyor. Oy birliği ile yapacağımız yasalar var, bunların hepsinin şekillenmesi lazım” dedi.