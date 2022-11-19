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Töre: Cumhuriyetten ve 15 Kasım’dan vazgeçmeyeceğiz

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, üniversitelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde ilk ziyaretini 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ne gerçekleştirdi.
Töre: Cumhuriyetten ve 15 Kasım’dan vazgeçmeyeceğiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, üniversitelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde ilk ziyaretini 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, üniversite rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, ziyaret vesilesiyle Meclis Başkanı Töre’ye teşekkür etti, “Cumhuriyeti güçlü bir şekilde yaşatacak bir eğitim anlayışı ile yola çıktıklarını ifade ederek, sadece gençlerin değil halkın üniversitesi olduklarını” ifade etti. Terkan, “15 Kasım’ın ismine yakışır bir şekilde sağlam adımlarla ilerleyip büyüyen bir üniversiteyiz” ifadelerini de kullandı.

15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’de, Meclis Başkanı’nın üniversitenin kuruluş haftasında ziyarete gelmesinin kendileri için çok büyük anlamı olduğunu ifade ederek, bunun kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu kaydetti. Bilgi, enformasyon ve teknoloji çağında birçok şey maddeleşirken manevi değerlerin geri planda kaldığını ifade eden Birinci, bu açıdan da ziyaretin anlamının çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Birinci, 15 Kasım sadece bir tarih olmadığını, “bir kahramanlığın, bir milli mücadelenin taçlandığı en yüksek nokta” olduğunu ifade ederek, bu mücadelenin adını üniversiteye vermek istediklerini, böylece üniversiteye gelen öğrencilerin de bu mücadelenin adının bir hikayesinin olduğunu öğrenmesini istediklerini anlattı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, “15 Kasım” isminin üniversiteye verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, bu davranışları nedeniyle üniversite yöneticilerini kutladı.

Cumhuriyetin kıymetinin her zaman iyi bilinmesi gerektiğine değinen Töre, “Cumhuriyetten ve 15 Kasım’dan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Üniversitelere başlattıkları ziyaretler kapsamında ilk ziyareti isminden dolayı 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ne yaptıklarını ifade eden Töre, 15 Kasım’da Geçitkale ve Boğaziçi şehitlerini de saygı ile andıklarını, bu köylerde 24 şehit verildiğini ve büyük bir mücadele sergilendiğini kaydetti.

KKTC’yi şehitlerin ve gazilerin direnişi ile kurduklarını söyleyen Töre, “Onlar olmasaydı bugünlere gelemezdik” dedi.

Ziyarette Töre’ye, Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de eşlik etti.

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