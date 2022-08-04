Töre, Dış Basın Birliği yeni yönetimini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Selim Sayarı Başkanlığındaki Dış Basın Birliği yeni yönetim kurulunu kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Dış Basın Birliği Başkanı Selim Sayarı, bu yıl Birliğin 30.yılını kutlayacaklarına değinerek yaptıkları haberlerin sadece Türkiye kamuoyu ile sınırlı olmadığını uluslararası medya ve topluluk tarafından da referans alınan kuruluşlar olduğunu ve bu nedenle sorumluluklarının daha büyük olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin tecellisi olan Meclis’te yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Sayarı, kabul için teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında hem Anavatan Türkiye’de hem de dış dünyada Kıbrıs Türk halkının sesini duyurması bakımından Dış Basın Birliğini önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Ambargolar dikkate alındığında Dış Basın Birliğinin görevinin daha da önem kazandığına vurgu yapan Töre, adanın her iki kesimindeki gelişmelerin yakından takip edilip duyurulmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Dış Basın Birliği üyeleri ile her zaman yakın ilişki içerisinde olduklarına değinen Töre, farklı görüşler olmasına rağmen temel olanın Kıbrıs Türk halkının Ulusal mücadelesi olduğunu belirtti.

Töre, dünyanın halen daha Kıbrıs Türküne baskılar uyguladığını anımsatarak bağımsızlığa inanarak yola devam ettiklerini söyledi.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.