Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Doğalgaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur. Egemenliği, etkin yönetimi ve ekonomik varlığı paylaşmaya yanaşmazlarsa müzakereler de başlamamalıdır” dedi.

Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs meselesini yaratanın Rum-Yunan faşizmi olduğu halde Türkiye’yi sürekli suçlamayla, suçlu göstermeye çalışan iç ve dış mihraklara karşı TC ile KKTC’nin daha organizeli bir işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

“Helenizmi Kıbrıs’ta hakim kılma hedefi ile bir müzakere süreci kabul edilemez” diyen Töre, şunları kaydetti:

“(BM yetkilisi) Lute’un gelişi-gidişi Kıbrıs’ta müzakereleri başlatır mı bilinmiyor ama Rum zihniyeti değişmeyeceğine göre bir sonuç elde edilme imkanı yoktur. Kıbrıs’ı kana bulayan ırkçı yaklaşımlar sergileyen Rum-Yunan ikilisi ile anlaşma imkanı yoktur. İkili ilişkileri bile geliştirmek zorluklarla doludur.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. Egemenliği ve zenginliği paylaşmak istemeyen EOKA’cı ve kilise zihniyeti ile Rum liderliği hiçbir esneklik göstermemektedir.

Doğal gaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur. Egemenliği, etkin yönetimi ve ekonomik varlığı paylaşmaya yanaşmazlarsa müzakerelerde başlamamalıdır.”