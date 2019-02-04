  • BIST 102.255
  • Altın 220,552
  • Dolar 5,2164
  • Euro 5,9641
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Töre: "Doğalgaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur"

»
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Doğalgaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur. Egemenliği, etkin yönetimi ve ekonomik varlığı paylaşmaya yanaşmazlarsa müzakereler de başlamamalıdır” dedi.
Töre: "Doğalgaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur"

Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs meselesini yaratanın Rum-Yunan faşizmi olduğu halde Türkiye’yi sürekli suçlamayla, suçlu göstermeye çalışan iç ve dış mihraklara karşı TC ile KKTC’nin daha organizeli bir işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

“Helenizmi Kıbrıs’ta hakim kılma hedefi ile bir müzakere süreci kabul edilemez” diyen Töre, şunları kaydetti:

“(BM yetkilisi) Lute’un gelişi-gidişi Kıbrıs’ta müzakereleri başlatır mı bilinmiyor ama Rum zihniyeti değişmeyeceğine göre bir sonuç elde edilme imkanı yoktur. Kıbrıs’ı kana bulayan ırkçı yaklaşımlar sergileyen Rum-Yunan ikilisi ile anlaşma imkanı yoktur. İkili ilişkileri bile geliştirmek zorluklarla doludur.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. Egemenliği ve zenginliği paylaşmak istemeyen EOKA’cı ve kilise zihniyeti ile Rum liderliği hiçbir esneklik göstermemektedir.

Doğal gaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur. Egemenliği, etkin yönetimi ve ekonomik varlığı paylaşmaya yanaşmazlarsa müzakerelerde başlamamalıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barbaros Savaş Gemileri Korumasında 9. Parsele Girdi03 Şubat 2019 Pazar 18:34
  • Akncı Lute görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü03 Şubat 2019 Pazar 16:12
  • Güney Kıbrıs’ta çıkan yangınlardan ötürü 7 milyon euro’yu aşan zarar meydana geldi03 Şubat 2019 Pazar 14:50
  • Rum tarafı UNFICYP raporu’ndan memnun03 Şubat 2019 Pazar 14:45
  • Rum Tarım Bakanlığı “Kıbrıs ürünlerine” isim işareti konması için yasa tasarısı hazırlıyor03 Şubat 2019 Pazar 14:40
  • Lute’un anlaşma taslağı getirip getirmediği merak konusu03 Şubat 2019 Pazar 14:35
  • Hristodulidis: “Müzakerelerin hemen başlaması önemli”03 Şubat 2019 Pazar 14:30
  • Kiprianu’nun söyleşisi03 Şubat 2019 Pazar 14:25
  • "Güney’den domuz eti ithalatı Yeşil Hat Tüzüğü'ne göre yasak"03 Şubat 2019 Pazar 14:20
  • Disi’nin muhafazar oyları Elam’a kayıyor03 Şubat 2019 Pazar 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti