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Töre, Drag yarışını izledi

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin düzenlediği drag yarışı etkinliğine katıldı.
Töre, Drag yarışını izledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin düzenlediği drag yarışı etkinliğine katıldı.

Akıncılar Tünel Yolu’nda gerçekleşen yarışı izleyen ve katılanlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Töre, organizasyona yoğun bir ilgi olduğunu ve bu nedenle büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Töre, gençlerin hız tutkusunu bu alanlarda ve bu tür etkinliklerde ortaya koymasının önemli olduğunu ifade ederken, büyük bir emekle gerçekleşen organizasyonda katkısı olan herkesi kutladı.

Drag yarışlarına olan ilgi karşısında hükümetin ve devletin de ilgisiz kalamayacağına inandığını dile getiren Töre, özellikle bu alanda büyük bir ihtiyaç ve talep olan yeni pist yapımı konusunda kendisinin de üzerine düşen görevi yapacağı sözünü verdi.

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