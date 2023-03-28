Töre, Dünya Tiyatrolar Günü etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı ve Türkiye’li ünlü sanatçı Gülsen Tuncer’e sanata hizmet ödülü takdim etti.

Birinci sanat ile İpek Denizli Sanat Evi’nin birlikte düzenlediği organizasyon Birinci Plaza’da gerçekleşti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Töre, herkesin bir çok mesleği yapabileceğini ancak herkesin sanatçı olamayacağını belirterek bu nedenle sanatçılara her zaman büyük bir saygıları olduğunu kaydetti.

Tiyatro izlemenin her insanın yaşamında bir parça olması gerektiğini vurgulayan Töre, kendisinin de ortaokul, lise ve üniversite çağlarında bir çok tiyatro oyununda rol aldığını anımsattı.

Tiyatroya gönül verenlerin emeklerinin ne kadar kıymetli olduğunu bildiğini ifade eden Başkan Töre, tiyatronun insan yaşamına öğretisinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Töre gecede Türkiye’li ünlü sanatçı Gülsen Tuncer’e sanata hizmet ödülü takdim etti.