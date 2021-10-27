Töre: Eğer kurultayını yapmazsa UBP seçime katılamaz, mutlaka yapılacak!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre, BRT’de katıldığı programda kurultay sürecini değerlendirdi.

Töre, sürecin sürdüğünü ve kurultayın mutlaka yapılacağını belirterek, “çünkü üçüncü yılın sonuna geldik ve eğer kurultayını yapmazsa UBP seçime katılamaz” dedi.

Aday çekilmesinin erteleme nedeni olamayacağının ifade eden Töre, tek aday bile kalsa kurultayın mutlaka yapılacağını vurguladı.

Zorlu Töre, “kurultay daha önce yapılmış olsaydı belki de erken seçim kararı çok daha rahat alınacaktı. 2021 yılı içerisinde bir seçimi de göğüsleyecektik” şeklinde konuştu.

Üç adayın yoluna devam ettiğinin altını çizen Töre, UBP’de meydana gelecek sıkıntı ve üzüntülerin ülkeyi de ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

Töre, UBP’nin her zaman iktidara talip bir parti olduğunun altını çizerek, “UBP sadece genel başkan değil, ülkenin başbakanını veya cumhurbaşkanını çıkaran bir partidir” dedi.

Bu gerçekten hareketle partinin üst kademesindeki isimlerin çok dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten Töre, “ama partimizdeki bazı siyasiler maalesef çok fazla yalpaladılar” ifadelerini kullandı.BRT