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Töre, Emekli Polisler Derneği heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Emekli Polisler Derneği heyetini kabul etti.
Töre, Emekli Polisler Derneği heyetini kabul etti

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde heyet üyeleri, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde Türkiye’de hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının “Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yasası” kapsamında şehit olarak sayılarak, yapılması düşünülen yasal değişikliğin zaman kaybetmeden bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, depremde yaşanan kayıpların herkesi çok derinden üzdüğünü ancak aile yakınlarının acısının tarif edilemez olduğunu kaydetti.

Devletin yaşanan deprem felaketi sonrası hassasiyetle adımlar attığını, ancak her şeye rağmen eksikliklerin de olabileceğini dile getiren Töre, yasal değişiklik taleplerinin diyalog yoluyla aşılabileceğine inandığını belirtti.

Töre, konuyu Başbakana ve Komite Başkanına ileteceğini ifade ederek Şampiyon Melekler Derneği kurulmasını da önemsediklerini, derneğin öncülüğünde kaybettiğimiz yurttaşlarımızın anısını yaşatma adına çalışmalar gerçekleşeceğini söyledi.

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