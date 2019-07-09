Töre: “Fatih ve Yavuz’un varlığını sevinç ve mutlulukla karşılıyoruz”

Meclis Başkanı Vekili Zorlu Töre, Türkiye’nin sondaj gemileri Fatih’in Baf açıklarında, Yavuz’un da Karpaz açıklarında doğalgaz araması için bulunmalarını KKTC adına sevinç ve mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.

Töre, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının adadaki iki halktan biri olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyetinin de kurucu ortağı olduğunu Birleşmiş Milletlere ve Avrupa Birliğine bir kez daha hatırlatırız” dedi.

“Rumların işgaline giren Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'nin üye olarak alması Kıbrıs Türk halkına karşı yapılan en büyük haksızlıklardan sadece bir tanesidir” diyen Töre şöyle devam etti:

“Uluslararası hukuku çiğneyen gaspçı Rum Yönetimi'nin sürekli arkasını sıvazlayan Avrupa Birliği'nin tutum ve yaklaşımları Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de daha büyük gerilmelere sebebiyet vermesi ihtimali vardır. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’nin Türkiye’nin sontaj yapmasını yasadışı olarak suçlaması asla kabul edilemez. Yasadışı olarak 1959-60 anlaşmalarına aykırı şekilde bölünmüş bir Kıbrıs’ı Avrupa Birliğine üye yapanlar kendileridir. Avrupa Birliği Kıbrıs meselesini yaratan Rum-Yunan tarafının destekleyicisi durumundadır. Federica Mogherini Rum yanlısı tutumu ile Kıbrıs’ta iki kesim arasında ne gözlemci ne de arabulucu olamaz. Kıbrıs Türk tarafı Avrupa Birliği diplomatını ciddi şekilde uyarmalıdır. Gerginliklere sebeb olan Rumlardır. Rumlara destek verenler de gerginliklerden sorumludur”