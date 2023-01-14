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Töre: “Fazıl Küçük, Onurlu bir varoluş mücadelesi verdi”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr.Fazıl Küçük’ün, 39’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 
Töre: “Fazıl Küçük, Onurlu bir varoluş mücadelesi verdi”

Töre, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri, doktor, gazeteci, siyasetçi kimliği ile topluma birçok alanda değerli hizmetler sunan Dr. Fazıl Küçük′ü,  39’uncu ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andı. 

Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs tarihine yön verdiğini, dönemin önde gelen isimleri ve dava arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının kaderini çizdiğini vurgulayan Töre, Dr. Küçük’ün, Kıbrıs Türk toplumunun varoluşu için umutsuzluklarla dolu acı ve karanlık günlerin yaşandığı dönemde ulvî bir görev üstlenerek, örgütlenmenin, kararlılıkla mücadele etmenin gerekliliğini halkına anlatan, mücadele ruhunu topluma yansıtan başarılı bir lider olduğunu belirtti.

-“Onurlu bir varoluş mücadelesi verdi”

Dr. Fazıl Küçük’ün, “Bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir” ilkesiyle, halkından aldığı güç ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle onurlu bir varoluş mücadelesi verdiğinin altını çizen Töre, Dr. Küçük’ün, halkı ile omuz omuza hareket ederek, 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlanan bağımsızlık hareketine öncülük ettiğini kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, “O’nun ilkeleri, idealleri, dirayetli duruşu bizlere bıraktığı en büyük manevi mirasıdır” dedi. 

Özgürlük mücadelesi lideri Dr.Fazıl Küçük’ün devleti yüceltmek uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, verdiği mücadelenin asla unutulmayacağını vurgulayan Zorlu Töre, şunları kaydetti:

“O’nun bizlere emanet ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her koşulda sonsuza dek sahip çıkacağımıza ve yaşatacağımıza söz verir, ebediyete irtihalinin 39’uncu yılında bir kez daha saygı ve rahmetle anarım. Aziz ruhu şâd olsun.” 

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