Töre gençlere seslendi: Milli birlik ve bekaya sahip çıkın

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Töre, “Ne Mutlu Türküm” diyen herkesin bu topraklara sahip çıkmak zorunda olduğunu söyledi. 20 Temmuz Barış Harekatı ile Türk ordusunun adaya geldiğini anımsatan Töre, Mücahit ile Mehmetçiğin bu topraklar için can verdiğini ifade etti.

Şehitlerin kanlarıyla kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılmasının gençlerin görevi olduğunu kaydeden Töre, gençlere mesajlar vererek Türk milletinin birlik ve beraberliği için ayrı gayrıya düşmeden çalışılması gerektiğini söyledi.

Töre, gençleri milli birliği ve bekaya sahip çıkarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürümeye davet etti.

Konuşmasının ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.