Töre: Gönül Birlikteliğimizi Hissettirebilmek için Elimizden Gelen Gayreti Göstermeliyiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Ramazan Bayramı’nda yakınlarımızı, yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, hasta, yaşlı ve kimsesiz kardeşlerimizi hatırlamalı, gönül birlikteliğimizi telefonla da olsa hissettirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz” dedi.

Töre, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

“Bayramlarımız, bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelmekte ve toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olmaktadırlar. Bayramlarımız; insani değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının içtenlikle dile getirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörüyle bakma tevazuunu gösterdiği müstesna günlerdir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle iki yıldan beridir yakınlarımızı dilediğimiz gibi ziyaret edemedik. Bu durum Ramazan Bayramı sevincimizi gölgelese de, bu yıl tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte bu bayramda yakınlarımızı dilediğimiz gibi ziyaret edebileceğiz.

Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik ve dostluk hislerini en üst düzeyde paylaştığımız, manevi zenginliklerle dolu bir Ramazan Ayı’nı daha idrak ederek bayrama kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Biz, zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, paylaşmayı ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bir milletin mensuplarıyız.

Kıbrıs Türk halkı olarak bu müstesna günlerin sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her anına yayabilmek ortak amacımız olmalıdır. Bu günleri fırsat bilerek aramızdaki sevgi, merhamet, kardeşlik ve hoşgörü duygularını güçlendirmeliyiz.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarımızı, yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, hasta, yaşlı ve kimsesiz kardeşlerimizi hatırlamalı, gönül birlikteliğimizi telefonla da olsa hissettirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Aziz Türk milletinin ve bütün İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.”