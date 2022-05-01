  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Töre: Gönül Birlikteliğimizi Hissettirebilmek için Elimizden Gelen Gayreti Göstermeliyiz

» »
Töre: Gönül Birlikteliğimizi Hissettirebilmek için Elimizden Gelen Gayreti Göstermeliyiz
Töre: Gönül Birlikteliğimizi Hissettirebilmek için Elimizden Gelen Gayreti Göstermeliyiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Ramazan Bayramı’nda yakınlarımızı, yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, hasta, yaşlı ve kimsesiz kardeşlerimizi hatırlamalı, gönül birlikteliğimizi telefonla da olsa hissettirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz” dedi.

Töre, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında şunları kaydetti: 
“Bayramlarımız, bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelmekte ve toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olmaktadırlar. Bayramlarımız; insani değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının içtenlikle dile getirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörüyle bakma tevazuunu gösterdiği müstesna günlerdir.  Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle iki yıldan beridir yakınlarımızı dilediğimiz gibi ziyaret edemedik. Bu durum Ramazan Bayramı sevincimizi gölgelese de, bu yıl tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte bu bayramda yakınlarımızı dilediğimiz gibi ziyaret edebileceğiz. 

Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik ve dostluk hislerini en üst düzeyde paylaştığımız, manevi zenginliklerle dolu bir Ramazan Ayı’nı daha idrak ederek bayrama kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Biz, zor zamanlarda birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, paylaşmayı ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen bir milletin mensuplarıyız. 

Kıbrıs Türk halkı olarak bu müstesna günlerin sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her anına yayabilmek ortak amacımız olmalıdır. Bu günleri fırsat bilerek aramızdaki sevgi, merhamet, kardeşlik ve hoşgörü duygularını güçlendirmeliyiz. 
Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarımızı, yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, hasta, yaşlı ve kimsesiz kardeşlerimizi hatırlamalı, gönül birlikteliğimizi telefonla da olsa hissettirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Aziz Türk milletinin ve bütün İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor; bayramın tüm insanlığa dostluk, sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.” 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alsancak'ta feci kaza!01 Mayıs 2022 Pazar 11:58
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü!01 Mayıs 2022 Pazar 11:55
  • 2 Farklı Bölgede Ağaç Yangını01 Mayıs 2022 Pazar 11:47
  • 1 Mayıs etkinliklerle kutlanıyor01 Mayıs 2022 Pazar 11:35
  • Tatar: Çiftçiler Birliği, Üreticinin Hayatta Kalmasına Vesile Olmuştur01 Mayıs 2022 Pazar 11:24
  • Sucuoğlu, Ramazan Bayramının Sağlık, Huzur, ve Esenlik İçerisinde Geçmesini Temenni Etti01 Mayıs 2022 Pazar 11:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 17. Kıbrıs İpek Koza Festivali'nin Açılışına Katıldı01 Mayıs 2022 Pazar 11:03
  • KTMMOB Genel Başkanlığına Yeniden Tunç Adanır Seçildi01 Mayıs 2022 Pazar 10:52
  • Din Görevlilerinden Bayram Mesajı: Sevinin, Sevindirin ve Bayramı Sevdirin01 Mayıs 2022 Pazar 10:44
  • Büyükkonut'ta Korkunç Trafik Kazası... 2 Ölü 3 Yaralı01 Mayıs 2022 Pazar 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti