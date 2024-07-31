Töre, Güv.K.K Komutanı Tümgeneral Aytaç’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Güv.K.K Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile diğer komutan ve askeri erkan yer aldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç burada yaptığı konuşmada, Başkan Töre’yi yarın Güv.K.K bahçesinde düzenlenecek resepsiyona davet etti.

Aytaç, Güv.K.K’nın sahip olduğu modern silahlar, ulaştığı teknoloji , üstün eğitimli personeli ile beraber kazanmış olduğu harbe hazırlık seviyesi ile dün TMT’nin olduğu gibi bugün ve yarın da görevini icra edecek imkan ve kabiliyette olduğunu kaydetti.

Görevlerinin gerek mavi vatanda gerek ise vatan toprağında devlet ve milletin hak ve menfaatlerini koruyarak milletin huzur içerisinde yaşamasını temin etmek olduğunu ifade eden Aytaç, bu görevi layığıyla yerine getirmenin haklı gururu içerisinde olduklarını söyledi.

Aytaç, “Geçmişte olduğu gibi gelecekte de toprağımıza göz dikenler olur ise Güv.K.K ve KTBK ile beraber tarihte aldıkları cevabın aynısını alacaklardır. Bu toprağa kem gözle bakanların gözleri kör edilecek, iyi niyetle gelmeyen ayaklar, uzanan eller kırılacaktır ” dedi.

Tümgeneral Osman Aytaç , Güv.K.K olarak üzerlerine düşeni, layığıyla yerine getireceklerine olan inançlarının tam olduğunu belirtti.

Aytaç, görev süresi içerisinde Başkan Töre’nin Güv.K.K’na desteğini gördüklerine değinerek, Güv.K.K mensupları adına şükranlarını sundu.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TMT’nin, ulusal direnişi başlatmamış olsaydı Kıbrıs’ın belki de çoktan Girit adasına dönüşüp 12 adalardan biri haline gelebileceğini ve Barış Harekatı’na gelemeden Yunanlıların eline geçeceğini söyledi.

Töre, Osmanlı Devletinin adayı fethetmesinden bugüne şehitler verildiğini ve gaziler olduğunu ifade ederek, “Bu toprakların her yanı ecdat kokuyor” dedi.

Mukavemeti devam ettirerek GKK Komutanlığının kuruluşu ile bu mücadeleyi sürdürmenin çok önemli olduğunu kaydeden Töre, caydırıcı olmak gerektiğini belirtti.

Töre, “Hem Güv.K.K hem de ona bağlı teşkilatlarımız güçlü olmalıdır. Güçlü olursak savaş çıkma ihtimali azalır. Ama güçsüz olursak düşman pusuda beklemektedir.” dedi.

TMT’nin yıllarca verdiği mücadeleye değinen Töre, çok zor yıllardan geçildiğini, yokluklar çekildiğini anımsatarak, buna karşın Anavatanın ve Genelkurmay’ın her zaman desteğini gördüklerini belirtti.

1974’e kadar direnişin sürdüğünü ve Mutlu Barış Harekatı ile mücahidin Mehmetçiğe kavuştuğunu ifade eden Töre, TMT’nin görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

KKTC’nin bağımsız milli bir devlet olduğunu vurgulayan Töre, mavi vatanda , havada ve karada daha güçlü olmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından Başkan Töre’ye TMT ve sancaktarlıklardan başlayıp Güv.K.K’ya uzanan mücadeleyi anlatan tablo , Başkan Töre tarafından da Aytaç’a Atatürk, Dr.Küçük ve Denktaş’ın fotoğraflarının olduğu portre hediye edildi.

Görüşmede, Meclis Başkalık Divanı üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan da yer aldı.