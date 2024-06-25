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Töre: Güzelyurt'ta üretime sahip çıkmalıyız

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali’ne katıldı.
Töre: Güzelyurt'ta üretime sahip çıkmalıyız

46. Güzelyurt Portakal Festivali için düzenlenen törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 46 yıldır bu topraklarda festival düzenleyen Güzelyurt halkının topraklarıyla bütünleştiğinin altını çizdi.

Yerli üretimden vazgeçilmemesi gerektiğine işaret eden Töre, Güzelyurt’a ve Güzelyurt’taki üretime sahip çıkılmasını istedi.
Güzelyurt’un ismiyle ve yaşayanları ile güzel olduğunu belirten Töre, “hepimiz “Ne Mutlu Türküm” ifadesinin içinde biriz beraberiz” dedi.

Töre, KKTC’nin toprakları ve devleti ile bir bütün olduğunu ve geçmişte Güzelyurt üzerine oynanan oyunlara set çekildiğini söyledi.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. Yılının kutlanacağını kaydeden Başkan Töre, Güzelyurt Portakal Festivali’nin ise 46. yıldır yapıldığını belirtti.

Konuşmasın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından sponsorlara plaket takdimi yapıldı.

 

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