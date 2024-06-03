Töre, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlama merasimine katıldı!

Hacı adayları için Hala Sultan Camii’nde “Hacı Uğurlama Programı’nda” konuşan Töre, adayların hac vazifesini yerine getirerek hacı olacağını belirti ve “Allah’a herkese nasip etsin” dedi.

Gidemeyenler için de dualar isteyen Töre, Gazze’de yaşanan zulüme de dikkat çekti.

Töre, Gazze’de ve Filistin’de insan kasaplarının kadın, çoluk, çocuk demeden insanları katlettiğini belirterek, yaşanan insanlık dramının son bulmasını diledi.

Töre, hacı adaylarına da çıktıkları kutlu yolda hayırlı yolculuklar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, program sonunda hacı adayları ile birlikte fotoğraf çekildi.