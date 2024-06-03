  • BIST 10544.79
  • Altın 2407.324
  • Dolar 32.171
  • Euro 34.9301
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Töre, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlama merasimine katıldı!

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 202 hacı adayının dualarla kutsal topraklara uğurlanma merasimine katıldı.
Töre, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlama merasimine katıldı!

Hacı adayları için Hala Sultan Camii’nde “Hacı Uğurlama Programı’nda” konuşan Töre, adayların hac vazifesini yerine getirerek hacı olacağını belirti ve “Allah’a herkese nasip etsin” dedi.
Gidemeyenler için de dualar isteyen Töre, Gazze’de yaşanan zulüme de dikkat çekti.
Töre, Gazze’de ve Filistin’de insan kasaplarının kadın, çoluk, çocuk demeden insanları katlettiğini belirterek, yaşanan insanlık dramının son bulmasını diledi.
Töre, hacı adaylarına da çıktıkları kutlu yolda hayırlı yolculuklar diledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, program sonunda hacı adayları ile birlikte fotoğraf çekildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Rum mahkemede... "Kuzeye getirmem karşılığında 100 Dolar verdiler..."03 Haziran 2024 Pazartesi 14:35
  • Kiracısının elektrik panelini ve su sayacını kırdı!03 Haziran 2024 Pazartesi 14:35
  • Uyuşturucu ithal etti... 6 Yıl hapis yatacak!03 Haziran 2024 Pazartesi 14:34
  • Erhürman: Her şeyi allem gallem ettiniz03 Haziran 2024 Pazartesi 14:33
  • YSK’dan ara seçimde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylarına çağrı03 Haziran 2024 Pazartesi 14:33
  • YSK'dan ara seçim açıklaması03 Haziran 2024 Pazartesi 13:51
  • Meclis ilk denemede toplanamadı...03 Haziran 2024 Pazartesi 13:14
  • Maliye açıkladı... O ödemeler yapılıyor...03 Haziran 2024 Pazartesi 12:43
  • Rumların yurtdışı seyahatlerinde rekor artış03 Haziran 2024 Pazartesi 12:29
  • Ahmet Serdaroğlu’ndan hükümete: Asgari ücreti bile yüzünüze gözünüze bulaştırdınız!03 Haziran 2024 Pazartesi 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti