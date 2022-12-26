Töre, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Türkiye HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Kamu İşçileri Sendikası (Kamu Sen) Başkanı Metin Atan da yer aldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kabulde yaptığı konuşmada, Kamu Sen’in konfederasyonlarına bağlı en önemli sendikalardan biri olduğunu ifade ederek, zaman zaman bazı toplantıları da KKTC’de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arslan, Başkan Töre’nin duruşu ve çizgisini çok iyi bildiklerini vurgulayarak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde rolünün büyük olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında her ne kadar iki ayrı devlet olsa da aynı milletin insanları olduklarına değindi ve Türkiye’yi her zaman Anavatan olarak gördüklerini söyledi.

Töre, devletten devlete ilişkilerin gerek sendikalar gerek ise diğer alanlarda artması ve güçlenmesine önem verdiklerini ifade ederek Kamu Sen’in Konfederasyona bağlı olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Türkiye ve KKTC’nin daha güzel günlere erişmesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini söyleyen Töre, Kıbrıs meselesinin sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türk Milletinin milli ve müşterek davası olduğunu vurguladı.

Töre “Milli menfaatler ve ülküler neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Kabulde Meclis Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.