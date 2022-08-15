  • BIST 2.868,79
  • Altın 1027.857
  • Dolar 17.9605
  • Euro 18.3196
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Töre, Haspolat Şehitlerini anma törenine katıldı

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 14 Ağustos 1974’te Haspolat bölgesinde şehit düşen askerler için düzenlenen törene katılarak bir konuşma yaptı.
Töre, Haspolat Şehitlerini anma törenine katıldı

Başkan Töre buradaki konuşmasında Şehitlik anıtındaki “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır.” yazısını okuyarak bu toprakların artık vatan olduğunu söyledi.

Töre, bu toprakların canı cana kana katarak vatan yapıldığını Mehmetçik ve mücahidin birlikte can verdiğini belirtti.

Haspolat’ın ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağına değinen Töre, 74 Barış Harekatıyla Türk ordusuna duyulan hasretin sona erdiğini ve artık bu topraklardan gitmeyeceğini ifade etti.

Töre, Kıbrıs Türk halkının büyük bir direniş sergilediğini vurgulayan Töre, bugün ambargolar altında kalan Kıbrıslı Türklerin bu sıkıntıları da geçmişte verdiği çetin mücadeleler gibi göğüsleyeceğine inandığını kaydetti.

Bugün garantilerin ortadan kalkması için bazı çevrelerin mücadele ettiğini anımsatan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, Anavatandan ve onun garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Başkan Töre, Haspolat bölgesinde şehit olan askerleri rahmet ve minnetle andı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Mağusa’nın iyileşmesi Maraş’tan başlayacak!15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:33
  • KTFF’nin Cumhurbaşkanı Tatar'a Açtığı Dava Süreci Başladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:27
  • Uçakta korku dolu anlar: Kadın çocuklarına ölmeye hazır olup olmadıklarını sordu15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:20
  • Belediyede örgütlü sendikalar, Meclis önünde açıklama yaptı15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:01
  • Kıvanç Rasımoğlu hayata gözlerini yumdu15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusu masaya yatırıldı15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:59
  • SOS Çocukköyü Derneği okul hazırlıkları için destek bekliyor:15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:39
  • Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter mesaj yayımladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:31
  • Vedat Kaner Vakfı burs başvuruları tamamlandı15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:23
  • Akıncılar’ın (Luricina) durumu ne olacak?15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti