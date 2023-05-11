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Töre, hemşire örgütü temsilcilerini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası üyelerini kabul etti.
Töre, hemşire örgütü temsilcilerini kabul etti

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre,  Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, son dönemlerde sağlıkta yaşanan şiddet olayları karşısında en çok memnun oldukları konunun devlet yöneticileri tarafından gösterilen duyarlılık olduğuna işaret ederek, yapılan destek açıklamalarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

Eğitim çalışmaları ile toplumda zaman zaman erozyona uğrayan bu değeri yükseltmek istediklerini vurgulayan Özgöçmen,  yasal çalışmalarla da sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı caydırıcı cezaların düzenlenmesi gerektiğine değindi. 

 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında konu ile ilgili Meclis’te yapılacak olan yasal çalışmaların takipçisi ve destekçisi olacaklarını söyleyerek bütün milletvekillerinin de bu konuda hassas olduğuna inandığını belirtti. 

Hemşire ve ebelerin sağlık sektörünün önemli bir parçası olarak kutsal bir görev yerine getirdiklerini ifade eden Töre, pandemi başta olmak üzerek yaşanılan birçok süreçte bu değerin çok iyi bilindiğine işaret etti. 

Hemşirelerin insan sevgisi ile çalışan kişiler olduğunu kaydeden Töre, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete  her zaman büyük bir karşı duruş sergileyeceklerini vurgulayarak : “Sizlere her zaman ihtiyacımız var” dedi. 

Kabulde Meclis Meclis  İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu. 

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