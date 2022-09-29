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Töre: Hiçbir masraftan kaçınmayan Anavatanımıza teşekkür ederiz!

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Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Projesi ile ilgili açıklama yaptı.
Töre: Hiçbir masraftan kaçınmayan Anavatanımıza teşekkür ederiz!

Töre, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi ile millet bahçesi projelerinin hayata geçirilecek olmasını sevinçle karşılıyoruz.
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının hayata geçirilmesiyle birlikte devletimizin kurumsal yapısının çağdaşlaşmasına katkı sağlanarak çok önemli iki eser ülkemize kazandırılacaktır.
Mevcut şekilde kullanılmakta olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının ihtiyaçları karşılayamadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu bağlamda söz konusu proje yıllardır dile getirilmekte ama bir türlü hayata geçirilememektedir. Şu anda inşasına başlanması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları, doğal dokuya zarar verilmeden ve yeşil alanlar korunarak hayata geçirilecektir.
Yerleşke halka açık bir şekilde amfi tiyatro, camii, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları, piknik alanları gibi birçok sosyal alanı içerisinde barındıracaktır. Devletimizin itibarına yakışan bu projeyi halkımızla buluşturmak için hiçbir masraftan kaçınmayan Anavatanımıza teşekkür ediyoruz.
Bu güne kadar Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayata geçirilen tüm projelere, kalkınma hareketlerine, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne, Asrın Su Projesi’ne, yeni Ercan Havalimanı’na, şehir hastanelerine, oto yollara ve daha birçok çağdaşlaşma yolunda atılan adımlara karşı çıkanların şimdi de modern iki eserin hayata geçirilmesine karşı çıktıklarını görüyoruz.
Halkın temsil edildiği en yüksek kurum olan Meclisimize ait mevcut binanın fiziki ve teknik açıdan yetersiz olduğu, bu gün bu projeye karşı çıkan bazı milletvekilleri tarafından da dile getirildiği bir gerçektir. Bu gün bu projeye karşı çıkanların, yarın yüce Meclisimizin yeni binasında görev yapacaklarını ve binanın tüm imkanlarından yararlanacaklarını göreceğiz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve ilerlemesi için buradaki yatırımları destekleyen, Doğu Akdeniz’deki ulusal menfaatlerimizi koruyan ve tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma çağrısında bulunan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçen herkese ve Türk milletine yürekten teşekkür ederim.
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının hayata geçirilmesinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni ederim.”

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