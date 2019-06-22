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Töre, Hristofyas’ın ölümü nedeniyle Rum halkına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın ölümü nedeniyle Rum halkına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.
Töre, Hristofyas’ın ölümü nedeniyle Rum halkına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi

Töre, Hristofyas’ın ölümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ta en büyük referandum olarak bilinen Anlan Planına Papadopulos ile birlikte hayır diyen Hristofyas ve Partisi AKEL’in unutulmayacak izler bıraktığını kaydetti. 

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hiç şüphesiz AKEL’in en önde gelen isimlerinden biriydi. Çözüm, barış, Birleşik Kıbrıs söylemlerinin başını çektiği halde Annan Planına “hayır” diyerek hem Avrupa hem Birleşmiş Milletler’in hem de kendisini çok seven Kıbrıs Türk solunu da üzmüştü.

Tarihsel süreç içerisinde yaşananlar AKEL’in de Hristofyas’ın da Pan Helinist, Sosyalist olduklarını ve ENOSİS’e de taraf olduklarını göstermiştir. Hristofyas’ın kaybından dolayı Rum halkına taziyelerimizi sunarız.”

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