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Töre, İlim Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ülkeden mezun olan gençlerin gittikleri ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birer elçisi olacağını söyledi.
Töre, İlim Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı

Başkan Töre, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet töreni etkinliğine katılarak bir konuşma yaptı.

Töre, mezun olan gençlerin Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” ifadesini kullanırken bunu hücrelerine kadar hissederek kullanmalarını dilerken ay yıldızlı bayrakların ve İstiklal Marşının milli sembolleri olduğunu söyledi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının ayrılamaz bir bütün olduğunu ifade eden Töre “Bu bayraklar gönüllerimizin bayrağıdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını sonlandırmak ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü sulandırmak için oyunlar oynandığına değinen Töre: “Yağma yok…Biz Anavatan Türkiye ve Türk milleti ile et ve tırnak gibiyiz” dedi.

“Milletimizden Anavatan Türkiye’yi ayırmak mümkün değildir” diyen Başkan Töre, bu yolun birlikte yürüneceğini ifade etti.

İlme ve insanlığa her zaman önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Töre, mezun olan öğrencilerin hümanist duygulardan hiçbir zaman vazgeçmemesini ve daima insanlığı sevmesini istedi.

Töre şöyle devam etti:

“Kahramanlık bayrağı yere düşürmemektir. Kahramanlık, bayrağı yere düşenden kapıp daha ileriye koşmaktır. Siz sevgili gençler, bundan sonraki hayatınızda bulunduğunuz ortamlarda bu duygularla önderlik yapacaksınız. Sizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elçileri olacaksınız.”

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Töre, bazı öğrencilere diplomalarını verdi.

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