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Töre, İlk Başbakan Çağatay'ın Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Töre, İlk Başbakan Çağatay'ın Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Töre, İlk Başbakan Çağatay'ın Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 

Töre, mesajında şunları kaydetti: 

“Merhum Kurucu Başbakan’ımız Mustafa Çağatay, yüreği insan sevgisiyle dolu, nezaket sahibi, ikna gücü yüksek, uzlaşmacı ve birleştirici bir yapıya sahip olan idealist, disiplinli ve görevini büyük bir titizlik içerisinde yerine getiren ve olaylı tartışmalarda mütevazı bir biçimde geri çekilerek sessiz kalmayı tercih eden bir şahsiyetti. 

Çağatay, devletin üst kademelerinde halkımıza hizmet veren ve Kıbrıs Türk siyasi tarihine damga vuran bir isimdi. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu coğrafyada başımız dik ve onurlu bir siyaset geliştirebilmek, varlığımızı sürdürebilmek için Çağatay gibilerin verdikleri mücadeleyi taçlandırabilmek adına Kıbrıs Türk halkı olarak egemenliğimizi, var oluşumuzu sürdürmek zorundayız. 

Merhum Kurucu Başbakan’ımız Mustafa Çağatay’ı vefatının 33’üncü yıl dönümünde en derin saygı ve rahmet duygularıyla anıyorum.” 

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