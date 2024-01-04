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Töre İngiliz Parlamenterleri kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “İngiltere’nin Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu tanıyarak direkt uçuşları başlatmasının” Rumlara iyi bir ders olacağını söyledi.
Töre İngiliz Parlamenterleri kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Töre, KKTC’de temaslarda bulunan, ağırlıklı olarak Muhafazakar Parti milletvekillerinden oluşan İngiliz parlamenterleri kabul etti.

 

Kabulde parlamenterler; Richard Bacon, Lord John Taylor, Sammy Wilson,  Heather Wheeler ve Lord Rogan yer aldı.

 

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Töre, AB’nin en büyük hatasının bölünmüş bir Kıbrıs’ı üye olarak almak olduğunu ve bunun da Rumları şımarttığını söyledi.

Töre, Rumların Kıbrıs’ta istediklerini aldıkları takdirde sıranın İngiliz Egemen Üslerine geleceği uyarısında bulanarak İngiliz parlamenterlere tarihi süreç hakkında bilgi verdi.

 

Töre, “Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce dönemin İngiliz yönetiminin desteği  olmasa Kıbrıs’ta Enosis gerçekleşebilirdi” dedi.

 

AB’nin Güney Kıbrıs’ı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak aldığını ancak Kıbrıs Türk tarafının 1963 yılında Cumhuriyetten dışlandığını anımsatan Töre, bunun AB normlarına aykırı olduğunu söyledi.

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