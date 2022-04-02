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Töre: İsmail Sadıkoğlu Kıbrıs Türk Halkının Milli Mücadelesine Önemli Katkılarda Bulundu

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Töre: İsmail Sadıkoğlu Kıbrıs Türk Halkının Milli Mücadelesine Önemli Katkılarda Bulundu
Töre: İsmail Sadıkoğlu Kıbrıs Türk Halkının Milli Mücadelesine Önemli Katkılarda Bulundu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucularından merhum İsmail Sadıkoğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında, “Saygın bir kişi olan İsmail Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine önemli katkılarda bulunmuş bir şahsiyetti. Dönemin ileri gelen siyasetçilerinden Necati Özkan’ın kendisine aşıladığı milliyetçi düşüncelerle yetişmiş bir vatanseverdi” vurgusu yaptı. Töre, şöyle devam etti:

“Rum terör örgütü EOKA’nın İngilizlere ve Türklere karşı faaliyete geçtiği dönemlerde, bir akşam Dr. Burhan Nalbantoğlu ile Volkan adlı yeraltı örgütünü kurmaya karar verirler. O yıllarda yirmili yaşlarında olan Sadıkoğlu, Volkan’ın maddi olarak kendi iş yerinden finanse edilmesini sağlayarak, dava arkadaşlarıyla birlikte bu yola baş koymuştur.”

“Volkan’ın mücadelesi Türk ordusu adaya ayak basıncaya kadar devam edecek ve Türk ordusu adaya ayak bastıktan sonra örgüt misyonunu tamamlayacaktı” ifadelerini kullanan Zorlu Töre, 1960 Garanti ve İttifak Anlaşmaları ile Türk askerinin yeniden Kıbrıs’a geldiğini ve mücadelenin tamamlandığını ifade etti. Töre, ancak asıl mücadelenin 1963’ten sonra başladığına dikkat çekti.

“SON NEFESİNE KADAR DİK DURUŞLU TAVRINI SÜRDÜRDÜ”

“Kıbrıs Türk halkının zor zamanlarında gün yüzüne çıkan kahraman direniş örgütümüz Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın mücahitlerinden ve önde gelen isimlerinden biri olan Sadıkoğlu, büyük fedakârlıklarla mücadeleye katkı koymuştur” diyen Meclis Başkanı Töre, Sadıkoğlu’nun, son nefesine kadar dik duruşlu tavrını sürdürdüğünü, TMT konusunda adı gibi yeminine sadık bir kişi olduğunu kaydetti.

Töre, İsmail Sadıkoğlu’nu vefatının 26. yıl dönümünde rahmetle anarak, “Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

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