Töre Jimnastik Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve beraberindeki heyetle jimnastikçi çocukları kabul etti.

Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, nezaket ziyaretinde bulunmak istediklerini belirterek Federasyon olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Zorlu Töre’ye bilgi verdi.

Sapsızoğlu, amaçlarının “milli ahlaki duyguları yüksek vatanını milletini bayrağını seven sağlıklı nesiller yetiştirirken özelde jimnastik genelde de ülke sporuna başarılı çocuklar yetiştirmek” olduğunu söyledi.

Dönemin en büyük hastalığının teknoloji bağımlılığı, hareketsiz yaşam ve aşırı koruyucu aileler olduğunu, o yüzden de çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite ve odaklanma sorunları yaşanmakta olduğunu belirten Sapsızoğlu, kendilerinin bu sorunlarından üstesinden gelmeye çalıştıklarını vurguladı.

Sapsızoğlu, en büyük sorunlarının devlet katkılarının yetersizliği olduğunu aktararak, Jimnastik Sporunun çocukların gelişiminde özel ve kritik öneme sahip bir spor dalı olduğunu aktardı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise Federasyonun faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek, Sapsızoğlu’na başarılar diledi. Töre, Federasyon’un tüm etkinliklerine, özellikle de minik sporcuların müsabakalarına büyük bir zevkle katıldığını vurguladı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Atatürk’ün ifade ettiği gibi “ben sporcunun zeki ve çevik olanını severim” sözünü hatırlatarak, sporun her dalında başarılı olmak gerektiğini vurguladı.

Jimnastik faaliyetlerinin, çocukların evde yürümeye başladığı andan itibaren başladığını aktaran Töre, bunun profesyonel olarak eğitmenlerle geliştirmenin önemine değindi. Dolayısıyla, Cumhuryet Meclisi olarak bu tür faaliyetlere daha fazla destek vermek istediklerini ve nelerin yapılabileceğini gözden geçireceğini söyledi.

Töre konuşmasında “çocukların milli ve manevi değerleri de benimseyerek, bayrak sevgisiyle büyüyerek vatanını severek yetişmeleri çok önemlidir. Vatanı bayrağı olmayan sporcu olmanın hiçbir kıymeti yoktur. İstiklal marşının altında göndere bayrağı çekerek başarılara ulaşmak gibisi de yoktur” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır” sözünü de hatırlatarak “sporcuların Atatürkçü düşünce etrafında milli ve manevi değerlere bağlı gençler olarak yetişmeleri ve daha sonra da bunu bir yaşayış biçimi haline getirmeleri önemlidir” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun yanı sıra Asbaşkan Basri Aydoğan, Yönetim Kurulu üyesi Selman Beber, Antrönör Bilgin Diker ile jimnastikçi çocuklar yer aldı. Kabulde Cumhuriyet Meclisi idari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu da hazır bulundu.