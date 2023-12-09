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Töre: Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hükümetin 17 yıl sonra kamuya engelli vatandaş istihdamı yapmasını olumlu karşıladığını söyledi.
Töre: Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve heyetini kabul etti. 

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, “Var olan sorunlarımızı etkinliklerle dile getirmeye çalıştık ancak 17 seneden sonra yapılan 30 istihdam bizi sevindirmedi” dedi. 

-Töre

Kabulde konuşan Başkan Töre de, yaşamın her gün devam ettiğini belirterek, “Engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kolaylaştırmak devletimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Töre, ilk etapta 17 yıl sonra kamuya 30 engelli vatandaşın istihdam edilmesinin iyi ve önemli bir gelişme olduğunu söyleyerek, işe giremeyen engelli vatandaşların da sitemlerinde haklılık payı olduğunu belirtti. 

Başbakan Üstel’in Ocak ayında engelli vatandaşların işe alımlarının devam edeceği yönündeki açıklamalarını da olumlu değerlendiren  Başkan Töre “İnşallah alımlar tüm yıl boyunca devam eder” dedi. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve Mecliste yapılması gereken yasal düzenlemeler konusunda ise üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

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