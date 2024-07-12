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Töre: Kıbrıs Adası’nın ikiye bölünmesinin sebebi biz değiliz

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İngiltere ile KKTC arasında doğrudan uçuşlar için İngiltere’de kampanya yürüten Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Iain Duncan Smith’i kabul etti.
Töre: Kıbrıs Adası’nın ikiye bölünmesinin sebebi biz değiliz

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Kıbrıs Adası’nın ikiye bölünmesinin sebebinin kendileri olmadığını söyledi.

Töre, Kıbrıs meselesini yaratanın Rum – Yunan ikilisi olduğunu, biri cezalandırılacaksa da bunun Güney Kıbrıs olması gerektiğini ifade etti.
Töre, Kıbrıs adasının hem Türklere, hem Rumlara hem de İngiliz üs bölgelerini yeteceğini vurgulayarak, iki devletli çözümden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Halkı’nın kendi devleti ve topraklarında yaşayacağının altını çizen Başkan Töre, Yeşil Hat Tüzüğünün genişletebileceğini ve ekonomik meselelerde ortak hareket edilebileceğini söyledi.
Ercan Havalimanı’na doğrudan uçuşların başlamasını gerektiğini belirten Töre, garantör ülke İngiltere’den bu adımın gerçekleşmesini istediklerini, bu imkanı da Londra’dan beklediklerini kaydetti.

Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Iain Duncan Smith de, “Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle direk uçuşlar konusunu ve emlak yatırımlarıyla ilgili kişilerin tutuklanması konusunu  gündeme getirdik” dedi.
Smith, “300 Bin ailenin burayla kontağı olduğunu biliyoruz. Bu insanların neden direk uçuşlardan faydalanmadığını hükümetin dikkatine getirdim. Yeni hükümetle bu konuyu tekrardan görüşmeyi ve belki bir açılım olabileceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Iain Duncan Smith açıklamalarına şöyle devam etti;
“Mülkiyete ilişkin üzerinde mutabık kalınan sürecin devam etmesi herkesin hayrınadır. Herkesin eşit temsil, eşit statü ve eşit araçlarla birbirleriyle problemlerini çözmesi gerekir. Anglosakson hukuk sisteminin temel prensiplerinden birisi budur. Sorunların çözümünde başlangıç noktası eşit olmalıdır. Biz sorgulama halindeyiz, neden üzerinde anlaşılmış ve  çalışan bir hukuki süreç varken tutuklamalara yönelik böyle bir girişimde bulunuluyor. Şu anki durum hiç kimse için sürdürülebilir değildir. Dolayısıyla her iki tarafında haklarının korunduğu ve haksızlığa uğramadığı bir çözüme ulaşılabilir. Bir problemi sürdürmektense çözmek herkes için hayırlıdır.”
Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Iain Duncan Smith daha sonra Başkan Töre ile birlikte Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu gezerek anı fotoğrafı çektirdi.

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