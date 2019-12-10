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Töre: Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasını ortadan kaldıranın Rum tarafıdır

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasını ortadan kaldıranın Rum tarafı olduğunu söyledi.
Töre: Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasını ortadan kaldıranın Rum tarafıdır

Müzakere masasında iki lider olarak oturulduğunu fakat masadan kalkıldığında öznenin Rumlar olduğunu kaydeden Töre, Türklerin özne olamadığını ve tüm dünyanın da buna göz yumduğunu kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti devletini Helen devleti haline getirdiklerini fakat Kıbrıs’ı Helen adasına çeviremediklerini söyleyen Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden atıldıkları halde Kıbrıslı Türklerin kendilerini savunduklarını belirtti.

Türkiye’nin etkin ve filli garantisini daha da etkin bir hale getirmek gerektiğini söyleyen Töre, görüşmelerin sürekli sonuç odaklı yapıldığını fakat hiçbir zaman sonlandırılamadığını kaydetti.

“Rumların Türk halkına el mi uzattı da biz mi görmüyoruz” ifadelerini kullanan Töre, sınır kapılarında yapılan uygulamaları eleştirdi. Bütün halklar kardeştir sözüne inanmadıklarını dile getiren Töre, halklar kardeştir demenin aldatmaca olduğunu belirtti. Töre, milli davanın Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı’nın KKTC’nin başı olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanlarının ettiği yemine bağlı kalarak müzakere yapmak gerektiğine olan inancını dile getirdi.

“Federasyon bir Türk tezi olarak ortaya çıktı ve 1960’ta kurulan devlet de idari yönden federatifti” diyen Töre, o dönemde kapsamlı çözümü ortadan kaldıranın da Rum tarafı olduğunu söyledi.

BM ve dünyanın meşruluğunu kaybetmesine rağmen Rum tarafını meşru kabul ettiğini anlatan Töre, “Müzakere masasında özneyiz, sair zamanlar nesne” dedi.

Zorlu Töre, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden taviz vermenin doğru olmadığını hatta bunu daha da etkin bir hale getirmek gerektiğini vurguladı. Dünyanın birçok yerinde federal devletlerin bir bir ayrıldığını belirten Töre, zaten Rumların da üniter bir devlet istediğini söyledi.

Töre, “KKTC’nin farklığını ortadan kaldırmak, statükonunun yıkılmasıysa, bunu asla kabul etmiyorum” dedi.

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