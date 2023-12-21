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Töre: Kıbrıs davası Türk milletinin namusu ve şerefidir

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs davasının Türk Milletinin namusu ve şerefi olduğunu söyledi.
Töre: Kıbrıs davası Türk milletinin namusu ve şerefidir

Töre, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Heyete Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.
Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’ndan gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasından ve Türk dünyasının içerisinde KKTC’nin gözlemci üye olarak da olsa yer almasından mutlu olduklarını söyledi.

Bugün kanlı noelin başladığı tarihin yıldönümü olduğunu belirten Başkan Töre, “Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama “Enosis” düşünceleri bugünlerde başlamıştır” dedi.

Rum-Yunan ikilisinin megali idea projelerinin Osmanlı dönemine uzandığını anımsatan Töre, Rumların İngiliz sömürge döneminde de isyan çıkardığını 1955 yılımda ise EOKA’yı kurduğunu söyledi.

Töre, mücahit ve mücahidelerin direnişi sonunda bugünlere gelindiğini 1974 Mutlu Barış Harekatı ile de mehmeçiğe kavuştuklarını kaydetti.
Töre: “Bağımsız bir devletten vazgeçip Birleşik Kıbrıs’a geçmek doğru değildir. Rumların düşüncesi Avrupa Birliği içerisinde Kıbrıs Türklerini azınlık durumuna düşürüp üniter bir yapı içerisinde boyunduruk altına almaktır” dedi.
Başkan Töre, Kıbrıs davasının Türk Milletinin namusu ve şerefi olduğunu söyledi.
Doğu Akdeniz’de İngiltere, ABD ve Rusya gibi ülkelerin ne işi olduğunu soran Başkan Töre, Türkiye’nin bu bölgenin en uzun sahil şeridine sahip olan ülkesi olduğunu belirtti.
Radyo Televizyon Üst Kurulu’na büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Töre, KKTC’ye verilen destekten dolayı teşekkür etti.
Töre, zor yıllar döneminde Anamur’da kurulan Kıbrıs’ın Sesi radyosunu dinlediklerini söyledi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şehin de her platformda KKTC’nin ve Yayın Yüksek Kurulu’nun yanında olduklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi yapıldı.

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