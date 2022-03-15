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Töre, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ekonominin güçlü olduğu yerde egemenliğin de daha güçlü olacağını söyledi.
Töre, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ekonominin güçlü olduğu yerde egemenliğin de daha güçlü olacağını söyledi.

Töre, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni  (İŞAD) kabul etti. 

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ile Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Hasan Küçük’ün yanı sıra Derneğin bazı Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kabulde ilk sözü alan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, ülkenin aynası olan Meclis’in daha iyi bir işleyişte olmasını arzuladıklarını dile getirerek  Meclis Başkanı Töre’nin bilgi ve deneyimleri ile bu yönde olumlu adımlar atılacağına olan inancını dile getirdi.

Pandemi ile başlayan sıkıntıların yanı sıra, ekonomik sorunların da yaşanmakta olduğuna değinen Mamülcü,  yeni hükümet ve Meclis’ten beklentilerinin ortak konsensusla sorunlara çözümler üretmek olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın tutumuna dikkati çeken Mamülcü, sporcunun kaskının üzerinde yer alan KKTC bayrağına bile hazımsızlık gösteren bir duruş ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında bir toprağı canla, kanla kurtarmanın yeterli olmadığını, vatan yapılan topraklar üzerinde milli davanın esasının toprak ve nüfus olduğunu söyledi.

Töre: “Toprak ve nüfusu ekonomi ile taçlandırmak gerekir. Ekonominin güçlü olduğu yerde egemenliğimiz de daha güçlü olur” dedi.

“KKTC bizim için esastır” diyen Töre, Rumların Enosis hayalinin sürdüğüne dikkat çekti ve kaskın üzerindeki bayrağın çıkarılmasının Rumların ırkçı, faşist yaklaşımlarının bir ürünü olduğunu söyledi.

Bu durumda yapılacak olan şeyin KKTC’ye dört elle sarılmak olduğunu ifade eden Töre, “ulus devletçiliğin” dünyada bugün yaygın hale geldiğine işaret etti ve aynı ırk ve dine mensup olmalarına rağmen Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının yayılmacı bir düşünce tarzı olduğunu belirtti.

Rusya’nın bugün yaptığını Rumların da zamanında Kıbrıslı Türklere yaptığını vurgulayan Başkan Töre, “Dolayısıyla devletimiz esastır. Cumhuriyetten vazgeçmek büyük bir hata olur.” dedi.

Hatalar ve yanlışlar olabileceğine değinen Töre, buna karşın devletten vazgeçmenin mümkün olmadığını kaydederek, bu anlamda ekonominin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik gücün insanların refah ve mutluluğunu arttıracağı için devletin de o oranda güçlenmiş olacağına değinen Töre, daha çok yerli iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirtti.

Töre, yerli üretimin desteklenmesi konusunda Meclis olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yerine getireceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından İŞAD tarafından Başkan Töre’ye “küllerinden yeniden doğmayı” simgeleyen Anka kuşu desenli tabak hediye edildi. 

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