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Töre: Kıbrıs Türk kadını çalışkandır

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Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Karpaz Dokuma Sanatı Eğitimi Kurslarının Sertifika Töreni ve sergi açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kadınlarının çalışkanlığından bahsetti.
Töre: Kıbrıs Türk kadını çalışkandır

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Hizmeti Projesi kapsamında düzenlenen Karpaz Dokuma Sanatı Eğitimi Kurslarının Sertifika Töreni ile sergi açılışına katıldı.

Töre burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kadınının çalışarak ve emeği ile üretime katkı koyduğunu söyledi. Karpaz bölgesi kadınlarının çok çalışkan olduğunu bildiğini belirten Töre, kadınların el emeği ve göz nuru ile hazırladıklarının yer aldığı sergiye katılmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Karpaz ve Yeni Erenköy kadınlarının el örgüsü ve sele sepet yapımında öncü olduğunu kaydeden Töre; dokuma sanatı, sele sepet üretimi ve diğer el işi çalışmalarının gelişmesi için devletin ve ilgili bakanın büyük gayret gösterdiğini söyledi.

“Hep birlikte KKTC’ye sahip çıkacağız” diyen Başkan Töre, kadınların üretime sahip çıkması için de birlikte çalışacaklarını belirtti. Töre, bu yönde dernek kuran yöneticilere, katkı koyan eğitmenlere, belediyelere ve ilgili bakanlığa teşekkür ederek, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere de başarılar diledi.

Konuşmaların ardından sertifika dağıtım töreni ve sergi açılış töreni yapıldı.

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