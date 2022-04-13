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Töre, Kıbrıs Türkmen Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği̇’ni Kabul Etti

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Mecli̇s Başkanı Töre, Kıbrıs Türkmen Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği̇’ni Kabul Etti
Töre, Kıbrıs Türkmen Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği̇’ni Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cemal Uluçay başkanlığındaki Kıbrıs Türkmen Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Dernek Başkanı Uluçay, 10 yılı aşkın bir süredir Türkmen vatandaşlarla ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini anımsatarak, KKTC’de yaşamını sürdüren Türkmen vatandaşlarının devlet kademesindeki sorunlarının çözümü noktasında çabalar gösterdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren Türkmenistan’ın kapılarını kapattığını ve Türkmen vatandaşların ülkesine dönüşlerinde sorunlar yaşandığına dikkati çeken Uluçay, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, adaya gelen Türkmenlerle aynı soydan ve aynı milletten olduklarını ifade etti.

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Türkmenlerin çalışkan insanlar olduğunu dile getiren Töre, buna karşın özellikle çalışma hayatında birçok sıkıntılar ile karşı karşıya kaldıklarının da bilindiğini, onların kayıt altında çalışmalarını sağlamanın devletin görevi olduğunu belirtti.

Derneğin yaşadığı sıkıntılar ile ilgili talepleri hükümete ileteceklerini dile getiren Töre, Meclis olarak da üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kabulde derneğin bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

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