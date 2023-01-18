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Töre: “Kıbrıslı Türkler için en büyük Türkiye’dir”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Kıbrıslı Türkler için en büyük Türkiye’dir, Türk ordusu ve Türk milletidir, asla biz milletimizden ve anavatan Türkiye’den vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Töre: “Kıbrıslı Türkler için en büyük Türkiye’dir”

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Töre, Türkiye ziyareti çerçevesinde İstanbul Üniversitesi’nde, “Kıbrıs Türk halkının dünü, bugünü ve yarını” başlığı adı altında konferans verdi.

Üniversitenin doktora salonunda gerçekleşen konferans öncesi Başkan Töre, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından karşılandı. Töre’ye, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da eşlik ederken, konferansı akademisyen ve öğrenciler izledi.

Etkinlikte önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un konferansa gönderdiği mesaj okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik, üniversitenin Uluslararası Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yaşar Onay tarafından Başkan Töre’ye, enstitünün verdiği, senato tarafından desteklenen “İnsanlığa Hizmet Ödülü”nün karar gerekçesini okumasıyla devam etti.

Daha sonra Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasında, Başkan Töre’ye teşekkür ederek, ödülü takdim etti.

Etkinlikte, Osmanlı’dan günümüze kadar adada Kıbrıslı Türklerin mücadelesini anlatan sine vizyon gösterimi de yapıldı.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konferanstaki konuşmasında, 4 Mart 1964’te Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Kıbrıs’a geldiğini ancak barışı sağlayamadığını ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin katliamını ve göç etmesini engelleyemediklerini vurguladı. 

-“Kıbrıs’ta barışın anahtarı Türk ordusudur”

Sözde barış derneklerinin kurulduğunu ifade eden Töre, “Kıbrıs’ta barışın anahtarı Türk ordusudur, Birleşmiş milletler Barış gücü değildir, Avrupa Birliği de değildir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “dünya beşten büyüktür” sözünü hatırlatan Töre, Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının aleyhinde kararlar aldığını ancak Türkiye’nin bu kararları kabul etmediğini ifade etti.

“Güvenlik Konseyi bizi aldatmamalı, Avrupa Birliği bizi aldatmamalı veya bazı emperyalist ülkeler” vurgusu yapan Töre, “Biz kimseyi aldatmıyoruz ama kimseye de aldanmayacağız, KKTC bizim milli devletimizdir, en büyük güvenliğimiz ise Türk ordusudur, mücahitlerimizdir” ifadelerini kullandı. 

Meclis Başkanı Töre, “Kıbrıslı Türkler için en büyük Türkiye’dir, Türk ordusu ve Türk milletidir, asla biz milletimizden ve anavatan Türkiye’den vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

-“Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim bizim en büyük kutsalımızdır”

“Kendi devletini istemeyen bir hayli güruh var” diyen Zorlu Töre, “İstiklal Marşı, Türkiye’de kabul edildiğinden beri Kıbrıslı Türkler, İstiklal Marşı okuyorlar, göndere Türk bayrağını çekiyorlar” şeklinde konuştu. Töre konuşmasında, “Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim bizim en büyük kutsalımızdır” ifadelerini kullandı.

20 Eylül’de Anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanınma çağrısını hatırlatan Töre, “Artık önümüz açıktır” dedi. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğuna işaret eden Töre “Artık geri dönmek yok” vurgusu yaptı.

“Bizim ilham kaynağımız, ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’dir, ne Avrupa Birliği’dir ne de İngiltere’dir” diyen Meclis Başkanı Töre, “Bizim ilham kaynağımız, Türk milletinin yüksek karakteri ve bağımsızlık ruhudur” ifadelerini kullandı.  

“Bizi kimse artık Rumlarla federasyon kurun diye zorlamasın” diyen Töre, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni hatırlatan dahili bedhahlarımız çoktur” diye konuştu. 

“Bize dost olan birçok ülke vardır, bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkacaktır” diyen Töre, “Gönülleri birleşenlere selam olsun, ne mutlu Türk’üm diyene” diyerek, konuşmasını tamamladı.

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