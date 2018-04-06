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Töre: Kıbrıs’ta yol ayırımı 1963’ten beri oluştu

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Yunan ikilisinin zihniyetinin 50 yıldır değişmediğine vurgu yaparak, “Rumlar Yol Ayrımını 1963’te Akritas Planı ile Yapmışlardır” dedi.
Töre: Kıbrıs’ta yol ayırımı 1963’ten beri oluştu

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yazılı açıklama yaparak Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Töre açıklamasında, “1959-60 yıllarında Londra ve Zürih anlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti ismiyle kapsamlı bir çözüm olmuştu. Ne varki Rumlar Akritas planıyla siyasi eşitliğimizi ve ortaklık haklarımızı kabul etmeyerek Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyetinden dışladı. Helenizme giden bir yol haritası oluşturdular

. 1963 yılından beri ortaklık devletini çaldılar, işgal ettiler.

Elli beş yıldır Rumlar kendi yollarını Helenizm için planlamaya devam ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

Zorlu Töre, Kıbrıs’ta yol ayrımının 1963’te oluştuğunun altını çizdi. Töre, “Yol ayrımına geldik, niyetlerini görelim bakalım demekle kendi kendimizi aldatmayalım. Gerçekler 1963’ten beri Rumların zihniyetiyle yollarımızın ayrıldığıdır. Elli yıldan fazla bir zaman yolların birleştirilmesi için müzakereler yapılıyor. Ama yollar birleşmiyor. Türk halkını azınlık görüp Kıbrıs’ı helenleştirmek kavgasından vazgeçmiyor” dedi.

16 Nisan’da iki Liderin sosyal içerikli niyet yoklamalı bir yemekte biraraya gelmesinin Rum zihniyetini görmek için olmaması gerektiğini aktaran Töre, Elli yıldır Rum-Yunan ilişkisinin zihniyetinin değişmediğine vurgu yaptı. Töre, “Bu zihniyetin değişmediğini ve bundan sonrada değişmeyeceğini Kıbrıs Türk halkı yaşayarak görmüştür.

Rumlarla eşit, egemenliği paylaşan ortak bir devlet hayal ötesi bir maceradır ve mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

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