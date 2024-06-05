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Töre, KKTC Bakü temsilciliğini ziyaret etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TÜRKPA 13. Genel Kurulu için bulunduğu Bakü’de KKTC Azerbaycan Temsilciliği’ni ziyaret etti.
Töre, KKTC Bakü temsilciliğini ziyaret etti

Temsilciliğe gelişinde Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve elçilik personeli tarafından karşılanan Töre, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Son dönemlerde ivme kazanan Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Töre, bu açıdan KKTC Bakü temsilciliğinin önemli bir rolü olduğunu kaydetti ve Temsilcilik çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.
Töre’ye ziyaretinde Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.

 

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