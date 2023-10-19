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SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Töre: KKTC şehitlerin ve gazilerin emaneti, onlara ihanet edemeyiz

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Türkiye’nin Denizli ilinde temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Pamukkale Üniversitesi’nde konferans verdi.
Töre: KKTC şehitlerin ve gazilerin emaneti, onlara ihanet edemeyiz

Üniversitenin Hüseyin Yılmaz Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansta Denizli İl Yöneticileri, Türk Eğitim Sen üyeleri, Üniversite Akademik kadrosu ve öğrenciler yer aldı.

Konferansta ayrıca KKTC’nin İzmir Başkonsolosu Ayşe Volkan İnanıroğlu da hazır bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve  İstiklal Marşının okunması ile başlayan konferansın açılış konuşmalarını Türk Eğitim-Sen Denizli Şube Başkanı Fehmi Söylev ve Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptı.

Ardından Kıbrıs Türkünün verdiği varlık mücadelesini anlatan film gösterildi.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Töre,  konuşmasında adada Kıbrıslı Türklerin varlığı ve gösterdiği mücadeleyi anlatırken Osmanlı’dan sonra uzun yıllar Türk askerinin adaya gelmesinin beklendiğini 1974 Temmuz’unda bir şafak vaktinde yeniden Mehmetçiğe kavuştuklarını ifade etti.

Mutlu Barış Harekatında emeği geçen, dönemin hükümet yetkilileri başta olmak üzere Mehmetçik ve mücahitleri şükranla anan Töre, Harekat ile Kıbrıs Türkünün yeniden hayat bulduğunu, Cumhuriyetin kurulmasına kadar giden yolun başlangıcı olduğunu söyledi.

İki taraf arasında bugüne kadar devam eden federasyon görüşmelerinden bir sonuç alınamadığına işaret eden Töre, bugün gelinen noktada iki ayrı devlet çözümünden başka bir çözüm yolunun görülmediğini belirtti.

Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıslı Türklerin değil bütün Türk milletinin milli bir davası olduğuna değinen Töre, Kıbrıs Türklerinin Türk milletinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İngilizlerin, Fransızların Rumların veya Birleşmiş Milletlerin hediyesi olmadığını, devletin şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğuna dikkat çekerek: “Onlara ihanet edemeyiz” dedi.

Konuşmasında Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinen Töre, İsrail’in işlediği insanlık suçlarına devam etmesi karşısında insan hakları savunuculuğu ile övünen uluslararası kuruluşların sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı muameleye bakıldığında Kıbrıs Türklerinin bir Anavatanı olmasından dolayı ne kadar şanslı olduklarının görüldüğüne değinen Töre, Kıbrıs Türk halkının Filistin halkına yapılan zulmün karşısında olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Başkan Töre, KKTC’nin ve Türkiye’nin mavi vatandaki varlığından rahatsız olan çevreler olduğunu, bölgedeki haklarımızdan taviz vermeden kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesinde ve dünyada büyük bir güç haline geldiğini vurgulayan Töre, Türk yüzyılını inşa etmek için Anavatan ile el ele yürümeye devam edeceklerini ve kendileri için en büyük olanın Türkiye olduğunu belirtti.

Başkan Töre konuşmasının sonunda Türk Eğitim-Sen ve Üniversite yönetimine teşekkür ederken Denizli halkına da selamlarını iletti.

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