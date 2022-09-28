  • BIST 3.198,16
  • Altın 985.474
  • Dolar 18.515
  • Euro 17.8894
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Töre: "KKTC, Türk milletinin de milli devletidir”

» »
Töre: "KKTC, Türk milletinin de milli devletidir”
Töre: "KKTC, Türk milletinin de milli devletidir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğinin son derece önemli olduğunu ifade ederek özellikle Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’nin ekonomik, sosyal ve birçok konuda derin ilişkiler içerisinde olmasının hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Töre, “KKTC, Kıbrıslı Türklerin milli devleti olduğu kadar Türk milletinin de milli devletidir” ifadelerini kullandı.

Anavatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki “KKTC’yi tanıyın” çağrısının ardından geriye dönüşün olmadığının kesinleştiğini ifade eden Töre, KKTC’nin Kıbrıslı Türklerin milli devleti olduğu kadar Türk milletinin de milli devleti olduğunu vurguladı.

Kendilerinin Azerbaycan’ı da Anavatan Türkiye’yi de milli bir Türk devleti olarak gördüklerine değinen Başkan Töre, Azerbaycan ile var olan ilişkilerin daha da ileriye taşınması için adımlar atılması gerektiğini belirtti.


Töre, Azerbaycan’dan en büyük beklentilerinin KKTC devletini tanıması olduğunu söyleyerek “Dilde birlik, fikirde birlik ve işte birlik” söyleminin bir ülkü olması gerektiğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarımız hızlandı28 Eylül 2022 Çarşamba 18:01
  • Tatar, yarın İznik'e gidiyor28 Eylül 2022 Çarşamba 17:50
  • Hayvancılardan hükümete Cuma gününe kadar süre28 Eylül 2022 Çarşamba 17:41
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi28 Eylül 2022 Çarşamba 17:29
  • Töre: "KKTC, Türk milletinin de milli devletidir”28 Eylül 2022 Çarşamba 17:23
  • BES: Yeni Cumhurbaşkanlığı’nın yapılmaması için en ön saflarda yer alacağız28 Eylül 2022 Çarşamba 17:17
  • Ali Caner Arkan Hayatını Kaybetti28 Eylül 2022 Çarşamba 17:11
  • Üstel Açıkladı.. Külliyeyi ülkemiz yöneticileri istedi..."Türkiye’nin bu adayı ilhak etme niyeti yoktur."28 Eylül 2022 Çarşamba 16:11
  • Alayköy’de insan kaçakçılığı: 1 kişi tutuklandı28 Eylül 2022 Çarşamba 15:57
  • Amcaoğlu: Ürün Güvenliği Laboratuvarı kurma çalışmalarımız hızlandı28 Eylül 2022 Çarşamba 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti