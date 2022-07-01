  • BIST 2.447,42
  • Altın 966.318
  • Dolar 16.7532
  • Euro 17.4375
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Töre: KKTC ve Türkiye bayrağı milli değerimizdir

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hala Sultan İlahiyat Koleji mezuniyet törenine katıldı.
Töre: KKTC ve Türkiye bayrağı milli değerimizdir

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Meclis Başkanı Töre, törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkünün,  Türk ve Müslüman kimliğinin değiştirilemeyeceğini ifade ederek İstiklal Marşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının milli değerler olduğunu söyledi.

 Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilahiyat koleji açmak ve Hala Sultan ismiyle bir camii yapılmasının  önemli olduğunu, milli ve manevi değerler ile oynamaya çalışanlara karşı her zaman dik bir şekilde duruş sergileneceğini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu kamuoyuyla paylaşıldı01 Temmuz 2022 Cuma 15:29
  • Aktunç: Uçak biletlerinin ucuzlatılması yönündeki çalışmalarda önemli yol alındı01 Temmuz 2022 Cuma 15:25
  • Vergimizi ödüyoruz hizmet bekliyoruz!01 Temmuz 2022 Cuma 15:22
  • Altuğra: Her türlü önlemimiz alınmıştır01 Temmuz 2022 Cuma 15:13
  • Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu kamuoyuyla paylaşıldı01 Temmuz 2022 Cuma 12:36
  • İtiraz Kurulu’na Başkan ve üye atandı01 Temmuz 2022 Cuma 12:24
  • KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nda01 Temmuz 2022 Cuma 12:15
  • Ülke genelinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak01 Temmuz 2022 Cuma 12:14
  • Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi01 Temmuz 2022 Cuma 12:14
  • Çelikağ: ‘ İskele Long Beach’te Planlı Yapılaşma Şarttır. ’01 Temmuz 2022 Cuma 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti