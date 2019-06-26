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Töre: Kürsü dokunulmazlığı haricinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyorum

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Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, kürsü dokunulmazlığı haricinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
Töre: Kürsü dokunulmazlığı haricinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyorum

Milletvekillerinin yargılanacağı unsurlar varsa bu görevi Savcılığın yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Töre, “Bunu tartışma yeri Meclis olmamalı, komite kurmaya gerek kalmamalı” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, son günlerde gündeme gelen dokunulmazlık ve bununla birlikte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Bazı siyasi partilerin, siyasilerin ve basın-yayın organlarının yorumlar ve farklı değerlendirmeler yaptığına işaret eden Töre, iddialarla ilgili yargılama olmadan suçlamaların ileri boyuta taşındığını, bunun da itibar zedelediğini kaydetti.
Töre, bu konudaki değerlendirmesini şu sözlerle paylaştı:

“Milletvekilliği dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı haricinde tamamen kaldırılmasını istiyorum ve talep ediyorum. Bazı siyasilerin siyasal menfaat sağlamaları ve şov yapmaları böylece önlenmiş olur. Bu kadar prosedüre gerek kalmadan yargılanması gereken hususlar varsa Savcılık görevini yerine getirmeli, Meclis tartışma yeri olmamalı, komite kurmaya gerek kalınmamalıdır.

Geçmişte milletvekili olup da haklarında itham yapılmaya çalışılan bazı eski parlamenterlerin şimdi milletvekili olmadıkları halde davalar açılmadığı gerçeğini de dikkate aldığımızda ya dokunulmazlıklar tamamen kaldırılmalı ya da isnat edilen ithamlar milletvekilliği sona erdikten sonra Savcılık tarafından ileriye götürülmelidir. Yasalarımızda var olan eksiklikler Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılmalıdır.”

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