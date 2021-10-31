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Töre: Kurultaya katılım beklenin altında, ikinci tura kalır!

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Töre: Kurultaya katılım beklenin altında, ikinci tura kalır!
Töre: Kurultaya katılım beklenin altında, ikinci tura kalır!

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda devam ediyor.

16 bin 484 UBP üyesi, Parti Meclisi üyeleri ile, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre arasından yeni liderini seçmek için sandık başında.

 

TÖRE: 2. TURA KALIR

Katılım oranlarını yorumlayan Genel Başkan Adayı Zorlu Töre, ”katılımın beklenin altında olduğunu kurultayın ikinci tura kalacağını” savundu.

Genel başkan seçilmek için adayların birinin yüzde 50’den fazla oy alması gerekiyor.

UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy ise ilk turdan seçimi kazanacağını savunarak ”zaferimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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