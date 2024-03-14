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Töre: Kuzey Kıbrıs’ın artık Anadolu’dan ötede bir vatanı var, buranın adı da Azerbaycan'dır

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Elman Nasırov ve heyetini kabul etti.
Töre: Kuzey Kıbrıs’ın artık Anadolu’dan ötede bir vatanı var, buranın adı da Azerbaycan'dır

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük Türk dünyasının bir parçası olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduğunu söyledi.

Türk milletinin mensubu olmaktan şeref duyduklarını ifade eden Töre, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan’ı çok sevdiğini ve kendilerini çok yakın hissettiğini kaydetti.

Töre, Kuzey Kıbrıs’ın artık Anadolu’dan ötede de bir vatanı olduğunu, buranın adının da Azerbaycan olduğunu belirtti.

Başkan Töre, Orta Asya’da kurulan Türk Devletleri’ni de kendilerinden farklı görmediklerini vurgulayarak, “Ayrıştırma yapmak araya fitne fesat sokmaktır bu doğru değildir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözü hepimiz için bir örnektir” dedi.

Töre, Azerbaycan ile bir olduklarını ve Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Töre, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduklarını yakın zamanda da tam üye olacaklarını vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Türk devletleriyle ekonomik ve kültürel alanda çok fazla iş birliği içerisine girmek istediklerini kaydetti.

Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Elman Nasırov da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri önemsediklerini ve Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Töre, daha sonra konuk heyete Cumhuriyet Meclisi’ni gezdirdi.

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