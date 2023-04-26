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Töre, Lefkoşa Polis Müdürü Adalıer’i kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü görevine atanan Ali Adalıer’i kabul etti.
Töre, Lefkoşa Polis Müdürü Adalıer’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salounu'nda yer alan kabulde konuşan Adalıer, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Meclis arasında var olan ilişkileri bundan sonraki süreçte de devam ettirmeyi arzuladıklarını dile getirdi. 

Meclis Başkanı Töre de konuşmasında, yeni görevi nedeniyle Adalıer’i tebrik ederek, başarılar diledi. 

Cumhuriyet Meclisi ile Polis teşkilatı arasında her zaman iyi bir iş birliği olduğunu ifade eden Töre, Meclis güvenliğinin sağlanması ve zaman zaman amacını aşan eylemlerde polisin güvenlik tedbirlerini alması amacıyla kendilerine her zaman yardımcı olduğunu vurguladı. 

Bazı çevreler tarafından polisin bilinçli olarak yıpratılması amacıyla çalışmalar yapıldığını gözlemlediklerini kaydeden Töre, kendilerinin Polis teşkilatına güveninin tam olduğunu ve çok önemli bir görevi icra etmekte olduklarını düşündüklerini söyledi. 

Kabulde Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu. 

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