  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Töre, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı Kabul Etti

» »
Töre, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı Kabul Etti
Töre, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Ali Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Belediyeleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde iş birliğinin arzulandığını kaydetti. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin izolasyonlar ve ambargolardan arınmış bir ülke olmasını temenni ederken, ileriki günlerde Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin açılışının yapılacağını ve KKTC’den de katılımların olmasını arzuladıklarını belirtti.
 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında Kıbrıs Türk Halkı olarak, Türk Milleti’nin parçası olduğunu vurgularken, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeleri’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde işbirliği içinde olunmasının memnuniyet yaratacağını ifade etti.

Federal çözümün artık mümkün olmadığını belirten Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk Halkı’nın Mutlu Barış Harekatı’ndan bugünlere kadar Anavatan Türkiye’nin desteği ile geldiğini vurguladı ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı da rahmetle andığını ifade etti.

Kabulde, Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü, Maltepe Belediye Meclis Başkan Vekili Yusuf Koçhan, Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi Besim Ünsaldı  ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: Protokolde sürpriz bir şey yok. KKTC’de mevcut sistem sürdürülemez ve bitmiştir16 Nisan 2022 Cumartesi 10:01
  • Başbakanlık: El-Sen ile uzlaşı sağlandı, protokol yapıldı16 Nisan 2022 Cumartesi 09:52
  • EL-SEN, üyelerine başlattıkları eylemin son bulduğunu duyurdu16 Nisan 2022 Cumartesi 09:46
  • Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Korkutan Kaza16 Nisan 2022 Cumartesi 09:35
  • 202 Vaka Var15 Nisan 2022 Cuma 18:37
  • Özersay: Verilen Hangi Taahhütlerden Çekiniyorlar da Metni Açıklamıyorlar15 Nisan 2022 Cuma 18:36
  • Maltepe Belediyesi'nden, Girne Belediyesi'ne Ziyaret15 Nisan 2022 Cuma 18:34
  • Başbakan Sucuoğlu Ülkeye Döndü15 Nisan 2022 Cuma 17:44
  • Çamurova ve Kumköy'de Tank Atış Eğitimi Yapılacak15 Nisan 2022 Cuma 17:32
  • Ciglos’ta feci kaza15 Nisan 2022 Cuma 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti