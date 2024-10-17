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Töre: Meclis Genel Kurulu toplantısı yarın yapılacak

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu toplantısının yarın yapılacağını yineledi.
Töre: Meclis Genel Kurulu toplantısı yarın yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Genel Kurulu toplantısının yarın yapılacağını yineledi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, “21 Ekim Pazartesi günü başkanlık seçimi gündemiyle açılacağı bildirilen Meclis Genel Kurulu, eniştemiz emekli komutan Ali Bozdağlı'nın vefatından dolayı otopsi işlemlerine olanak tanınması ve deprem komitesinin İSİAS duruşmasına katılmak üzere Adıyaman'a gidecek olması nedeniyle 18 Ekim 2024 tarihinde (yarın) gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Töre, UBP Meclis Grubu'nun Meclis başkanı adayını belirlemek üzere yaptığı toplantı sürerken eniştesinin vefatı dolayısıyla Meclis'ten ayrılırken basına, toplantının pazartesi yapılacağını söylemişti. 

Daha sonra Meclis'ten yapılan açıklamada, toplantının yarına alındığı belirtilmişti.

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