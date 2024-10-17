Töre: Meclis Pazartesi toplanacak

UBP Milletvekili grubunun Meclis Başkanlığı için aday arayışı devam ederken UBP Milletvekili Zorlu Töre "Meclis Genel Kurulu Pazartesi günü saat 10'da toplanacak " açıklaması yaparak Meclis'ten ayrıldı.
detaylar gelecek...
UBP Milletvekili grubunun Meclis Başkanlığı için aday arayışı devam ederken UBP Milletvekili Zorlu Töre "Meclis Genel Kurulu Pazartesi günü saat 10'da toplanacak " açıklaması yaparak Meclis'ten ayrıldı.
detaylar gelecek...
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